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Общество | В Пензе общественники проверили дороги и тротуары у школ

30.07.2019|16:18
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Безопасность дорожного движения в приоритете у пензенцев. Когда они заявляют о недостатках, о том, что нет зебры, знаков, лежачих полицейских, то прежде всего беспокоятся о детях.

«У нас на одной стороне гимназия № 42, детская библиотека, садик, переход на ту сторону. А там у нас поликлиника - и нам очень неудобно ходить через дорогу», - пожаловалась горожанка.

Чтобы таких проблем было меньше, а также в преддверии нового учебного года Госавтоинспекция и активисты-общественники проводят проверки. Они объехали школы областного центра, осмотрели дороги и тротуары. Нарушения есть почти повсюду.

«Практически у каждой школы выявлены следующие нарушения: отсутствие разметки, дорожные знаки, которые выполнены не в полном объеме, отсутствие искусственных неровностей, ограничивающих скорость, также отсутствие ограждений для пешеходных переходов», - сообщил эксперт ОНФ Вадим Матюшин.

Общественники составят обращения и направят в те организации, что обслуживают данные дороги. У Госавтоинспекции свои меры воздействия.

«За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог к административной ответственности было привлечено 31 юридическое лицо и 19 должностных лиц», - отметила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России Юлия Филатова.

На устранение недочетов дается определенный срок. Если предписание в этот период не исполняют, то Госавтоинспекция имеет право снова привлечь к административной ответственности.

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Гость|30.07.2019 19:31|

Как они считают состояние дорог и тротуаров у 43 школы ??? Освещение ? Знаки ?

Имя: Гость
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