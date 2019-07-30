30.07.2019 | 16:55

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» напомнил потребителям о продолжающейся акции «Каждому клиенту - личный кабинет».

Компания приготовила подарки для клиентов, пользующихся интернет-сервисами «Личный кабинет» и «Электронная квитанция». Так, по условиям акции потребителям необходимо до 31 августа выполнить простые условия:

• подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию - приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (OS Android);

• подключить электронную квитанцию;

• произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

Традиционно потребитель, претендующий на получение подарка, не должен иметь задолженность за электроэнергию. На текущий момент участниками акции являются более 400 человек.

По итогам мероприятия победители получат от энергосбытовой компании подарочные сертификаты и планшеты. Подведение итогов акции и вручение подарков состоится в сентябре.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза»: без очередей и комиссии оплачивать счета, передавать показания счетчика, просматривать историю показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам энергосбытовой компании.