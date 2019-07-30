30.07.2019 | 14:58

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил за проведение торжественных линеек в школах именно 1 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

На вопрос подписчицы, действительно ли переносят праздник на 2 сентября, глава региона ответил следующее: «Этот вопрос окончательно не решен, хотя такие варианты рассматриваются. Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, например, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем».

Тема того, когда в Пензенской области будут праздновать 1 Сентября, взбудоражила общественность после публикации на портале «ПензаИнформ» в понедельник, 29 июля.

Корреспондент портала позвонил в министерство образования и там сообщили: торжественные линейки, а затем уроки мужества, краеведения или встречи с известными пензенцами в регионе решено проводить 2 сентября.

Позже эту информацию подтвердил лично министр Александр Воронков. «Праздник первого звонка состоится в понедельник, 2 сентября. Торжественные линейки пройдут во всех образовательных организациях, и с начала новой недели начнется новый учебный год», - пояснил он.

До этого дня, несмотря на то что всего месяц остается до начала учебного года, мамы и папы учеников пребывали в неведении: они не знали, когда им вести детей на торжественную линейку.

Дело в том, что в 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. С одной стороны, удобно: родителям не нужно отпрашиваться с работы, чтобы отвести детей на первый звонок. С другой - есть Трудовой кодекс, и педагоги не должны лишаться законного выходного.