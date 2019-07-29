29.07.2019 | 11:32

Всего месяц остается до начала учебного года, но мамы и папы учеников пребывают в неведении: они не знают, когда им вести детей на торжественную линейку.

Дело в том, что в 2019 году 1 сентября выпадает на воскресенье. С одной стороны, удобно: родителям не нужно отпрашиваться с работы, чтобы отвести детей на первый звонок. С другой - есть Трудовой кодекс, и педагоги не должны лишаться законного выходного.

Ученики же в большинстве своем надеются, что проведут в школе на один день меньше, и не против отправиться туда 2 сентября.

В редакцию портала «ПензаИнформ» поступило несколько звонков и письменных вопросов от родителей, люди хотят строить планы и твердо знать, когда же идти на праздник. Учителя им пока ответить не могут: по их словам, вопрос не решен.

«Перенесут или нет? Все-таки 1 Сентября праздновать 2 сентября как-то странно, лучше б уж оставили все как есть», «Уже давно было ясно, что 1-е число - воскресенье, почему до сих пор ничего не известно?», «Когда идти в школу? Ребенок не знает, учитель не знает, а кто знает?» - интересуются мамы и папы.

Корреспондент портала обратился за официальным комментарием в Министерство образования Пензенской области. Там сообщили, что, по последней информации, торжественные линейки в регионе решено проводить 2 сентября.