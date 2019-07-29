29.07.2019 | 15:34

Во вторник, 30 июля, в Пензенской области существенно похолодает: температура воздуха ночью опустится до +4...+9ºС, днем составит +14...+19ºС. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/сек.

Из-за резкого понижения градусов на термометрах управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону дало строгие указания руководителям лагерей.

«Каждый работник лагеря, ответственный за пожарную безопасность, обязан изучить назначение имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации, обеспечить их исправное состояние и постоянную готовность к действию, уметь с ними обращаться, следить за исправностью электронагревательных приборов, печного отопления (в тех помещениях, где ими разрешено пользоваться), а также за состоянием электроосвещения; принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару», - предупредили в управлении.

Кроме того, нельзя загромождать пути эвакуации, подходы к первичным средствам пожаротушения, закрывать двери основных и запасных выходов на труднооткрываемые запоры, хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и краски на пожароопасных растворителях в зданиях, где находятся дети.

«При возникновении пожара, а также при появлении признаков горения и дыма следует немедленно подать сигнал тревоги в лагере и сообщить в ближайшее пожарное подразделение, одновременно приступить к эвакуации детей, сотрудников и имущества лагеря, а также ликвидации пожара.

Ответственный дежурный по лагерю обязан знать количество находящихся в нем детей и людей, периодически проверять несение службы дежурным персоналом и соблюдение им противопожарного режима», - добавили в управлении.

В ночь на 23 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек, произошел пожар. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка.

По одной из версий, излагавшейся в федеральных СМИ, причиной возгорания, начавшегося в одной из палаток, могло стать полотенце или платье, упавшее на обогреватель.

После трагедии губернатор Пензенской области инициировал проверку условий проживания школьников и мер безопасности в лагерях региона.