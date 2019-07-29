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Общество | Пензенцев просят пожертвовать нуждающимся школьную форму

29.07.2019|13:15
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В Пензе духовно-просветительский центр имени святых царственных страстотерпцев при Покровском архиерейском соборе продолжает сбор вещей для нуждающихся.

Одежда и другие необходимые в быту предметы раздаются малообеспеченным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В преддверии 1 Сентября появилась особая нужда в школьной форме, рюкзаках и канцелярских принадлежностях.

Как сообщили в Пензенской епархии, на прошлой неделе, 25 июля, машину с вещами отправили в Иссинский район, где все собранное передали тем, кому требуется помощь.

Желающие поучаствовать в благотворительных акциях могут обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, 26 (со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00).

«Вещи принимаются в чистом виде», - предупредили в епархии.

Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость|29.07.2019 13:54|

а от продажи свечек, отщипнуть нуждающимся, жрецы не желают?

Гость|29.07.2019 14:28|

да и с дома правительства не мешало бы отщипнуть!

Имя: Гость
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