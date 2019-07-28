28.07.2019 | 14:32

Детскую площадку во дворе дома № 3 на улице Кронштадтской должны привести в надлежащее состояние.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сочла, что зона не пригодна для отдыха ребят.

Установленным там игровым элементам не один десяток лет, все они пришли в упадок и того и гляди рухнут на приблизившегося человека.

Грибок и лесенка с облупившейся краской и неполным комплектом деталей, автомобильные шины - вот и все, что можно увидеть на площадке.

«Елена Столярова направила обращение главе администрации г. Пензы с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей на этой площадке», - сообщается на сайте омбудсмена.