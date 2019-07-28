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Общество | Омбудсмен сочла детскую площадку на ул. Кронштадтской непригодной для игр

28.07.2019|14:32
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Детскую площадку во дворе дома № 3 на улице Кронштадтской должны привести в надлежащее состояние.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сочла, что зона не пригодна для отдыха ребят.

Установленным там игровым элементам не один десяток лет, все они пришли в упадок и того и гляди рухнут на приблизившегося человека.

Грибок и лесенка с облупившейся краской и неполным комплектом деталей, автомобильные шины - вот и все, что можно увидеть на площадке.

«Елена Столярова направила обращение главе администрации г. Пензы с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей на этой площадке», - сообщается на сайте омбудсмена.

Источник — фото www.upr-penza.ru
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Гость|28.07.2019 14:45|

Бордюров сейчас подвезут, Елена.

Гость|28.07.2019 14:53|

У нас пол страны на таких площадках вырастает и ничего.

Гость|28.07.2019 15:20|

Так это пролетарская площадка. С лучшим пролетают дети работяг.

Имя: Гость
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