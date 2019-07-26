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Общество | У жителей Пензенской области проверят состояние здоровья

26.07.2019|15:55
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С 1 по 30 августа в Пензенской области будет проводиться выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Регистраторы обойдут 648 домохозяйств, находящихся в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове, Никольске, Сурске, райцентрах Земетчино и Шемышейка. Также они опросят жителей сел Злобинка Кузнецкого района, Поим Белинского района, Пазелки Бессоновского района, Архангельского Городищенского района, Матчерка Земетчинского района, Пограничного Колышлейского района, Атмис Нижнеломовского района, Старая Каменка Пензенского района и поселка Красное Польцо Мокшанского района.

«Целью проведения выборочного наблюдения является получение статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность», - сообщила ИА «ПензаИнформ» заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.

Регистраторы опросят всех членов домохозяйств и занесут их ответы в специальные электронные формы, установленные на планшетных компьютерах. Опрашиваемым не нужно будет предъявлять документы.

Выборочное наблюдение будет проходить на территории всей Российской Федерации. Полученные результаты используют для разработки мер демографической и социальной политики в стране.

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Гость|26.07.2019 16:18|

Опишу пищевые привычки,документы есть. Привезите еды на месяц!

Гость|26.07.2019 16:33|

во дворах или на вокзале

Гость|26.07.2019 16:47|

Гость писал(a):

Гость|26.07.2019 16:18|

Опишу пищевые привычки,документы есть. Привезите еды на месяц!

Хорошо,привезём. Бочка пальмового масла устроит ?

Имя: Гость
Комментарий:

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