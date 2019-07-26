26.07.2019 | 15:55

С 1 по 30 августа в Пензенской области будет проводиться выборочное наблюдение состояния здоровья населения.

Регистраторы обойдут 648 домохозяйств, находящихся в Пензе, Заречном, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Нижнем Ломове, Никольске, Сурске, райцентрах Земетчино и Шемышейка. Также они опросят жителей сел Злобинка Кузнецкого района, Поим Белинского района, Пазелки Бессоновского района, Архангельского Городищенского района, Матчерка Земетчинского района, Пограничного Колышлейского района, Атмис Нижнеломовского района, Старая Каменка Пензенского района и поселка Красное Польцо Мокшанского района.

«Целью проведения выборочного наблюдения является получение статистической информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность», - сообщила ИА «ПензаИнформ» заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.

Регистраторы опросят всех членов домохозяйств и занесут их ответы в специальные электронные формы, установленные на планшетных компьютерах. Опрашиваемым не нужно будет предъявлять документы.

Выборочное наблюдение будет проходить на территории всей Российской Федерации. Полученные результаты используют для разработки мер демографической и социальной политики в стране.