26.07.2019 | 16:42

В Пензе суд расторг договор купли-продажи Toyota Camry и взыскал с продавца деньги в пользу покупателя.

Горожанин в конце 2018 года за 780 000 рублей приобрел машину, а когда пошел регистрировать ее в ГИБДД, ему сообщили неприятную новость. У иномарки оказались перебиты номера маркировки кузова, что повлекло запрет ее эксплуатации.

Разгневанный пензенец отправился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи.

Правда оказалась на его стороне, ведь продавец во время сделки не сообщил ему о проблемах с автомобилем.

В суд был представлен рапорт инспектора ГИБДД, который указал, что у Toyota Camry маркировочная табличка с номером VIN закреплена кустарным способом, а идентификационные обозначения вызывают сомнения в подлинности.

Для подтверждения этих выводов провели экспертизу. Она засвидетельствовала: слой металла с отдельными знаками первичной маркировки удалялся, а затем площадку выравнивали путем наплавления металла. Заводские таблички со знаками дублирующей идентификационной маркировки демонтировались, на их место установлены кустарно изготовленные обозначения.

В итоге Первомайский районный суд удовлетворил исковые требования покупателя.

Продавец подал апелляционную жалобу на это решение.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда апелляционную жалобу ответчика оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.