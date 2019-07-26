Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 июл 2019|17:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  70.47  |  $  63.29
 

Общество | Пензенец через суд вернул продавцу Toyota Camry с перебитым VIN

26.07.2019|16:42
Печать

В Пензе суд расторг договор купли-продажи Toyota Camry и взыскал с продавца деньги в пользу покупателя.

Горожанин в конце 2018 года за 780 000 рублей приобрел машину, а когда пошел регистрировать ее в ГИБДД, ему сообщили неприятную новость. У иномарки оказались перебиты номера маркировки кузова, что повлекло запрет ее эксплуатации.

Разгневанный пензенец отправился в суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи.

Правда оказалась на его стороне, ведь продавец во время сделки не сообщил ему о проблемах с автомобилем.

В суд был представлен рапорт инспектора ГИБДД, который указал, что у Toyota Camry маркировочная табличка с номером VIN закреплена кустарным способом, а идентификационные обозначения вызывают сомнения в подлинности.

Для подтверждения этих выводов провели экспертизу. Она засвидетельствовала: слой металла с отдельными знаками первичной маркировки удалялся, а затем площадку выравнивали путем наплавления металла. Заводские таблички со знаками дублирующей идентификационной маркировки демонтировались, на их место установлены кустарно изготовленные обозначения.

В итоге Первомайский районный суд удовлетворил исковые требования покупателя.

Продавец подал апелляционную жалобу на это решение.

«Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда апелляционную жалобу ответчика оставила без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!