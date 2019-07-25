25.07.2019 | 15:41

«Восемь лет мы платили, труба была чья-то, теперь труба ничья, оказывается», - рассказала жительница дома № 1 на улице Лозицкой Александра Портнова.

Это выяснилось, когда на сетях, к которым еще в 2011-м подключили строение № 1, произошла авария. С 2 июня люди не пользуются горячей водой. Из крана льется ледяная.

«Когда «Пензастрой» сдавал дом, его подсоединили к трубе. Была холодная, горячая, вообще без проблем было, и каждое лето было без проблем. В этом году почему-то труба стала ничья», - добавила Александра Портнова.

«Нам хочется выяснить, кем и когда это было подписано», - подчеркнула другая местная жительница Валентина Воронкова.

В итоге людям на собрании предложили вариант: они могут за собственный счет отремонтировать около 30 метров сетей. Только сумма шокировала.

«1 600 000 раскидать на стариков, извините, совесть надо иметь! Нам сказали на собрании, что это приблизительно, еще только составлена смета. А сколько будет на самом деле - неизвестно», - пожаловалась проживающая в доме Надежда Кузина.

Как выяснили активисты, делить расходы на замену десятков метров сетей придется на людей из одной высотки. Соседние жилые дома подключены к другой ветке, на этой якобы находятся только два спортивных учреждения, расположенных поблизости.

«Теннисный клуб отказывается, велотрек отказывается, а мы почему-то должны платить из капитального ремонта. Капитальный ремонт у нас: подъезды, подвал и крыша. А она (труба) находится в районе хлебозавода. Почему мы должны платить?» - задалась вопросом Валентина Воронкова.

«Столько в доме маленьких ребятишек, у нас детская площадка вечерами заполнена, и деток купать надо, это безобразие! Почему жильцы должны платить за эту трубу, которая идет неизвестно откуда? Мы должны оплачивать только ту трубу, которая из подвала идет в наш дом», - возмутилась Надежда Кузина.

С собрания прошел почти месяц. И подвижек никаких. Люди не понимают, почему вместо ремонта конкретного аварийного участка, как обычно происходит, за их счет хотят переложить всю трубу.