В Пензе ремонтируют самый оживленный участок ул. Свердлова

19.09.2024 | 11:39

В Пензе ремонтируют участок улицы Свердлова от Калинина до Баумана, который благоустраивался по проекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые годы. Гарантийный срок вышел, поэтому работы выполняет МБУ «Пензавтодор».

«Здесь уже завершили фрезерование старого асфальта, уложили выравнивающий слой покрытия. Осуществляется устройство люков смотровых и ливневых колодцев - порядка 25 единиц. Затем приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В целом в порядок приведут около 8 000 кв. м покрытия.

На минувшей неделе «Пензавтодор» отремонтировал участок улицы Мира протяженностью 160 метров (от дома № 74Б до пересечения с Окружной). Там отфрезеровали старое дорожное полотно, а затем уложили новый асфальт. Ремонт вели по ночам.

Аналогичные работы также уже завершились на улицах Ростовской, 8 Марта и одноименном путепроводе.