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Общество

В Пензе ремонтируют самый оживленный участок ул. Свердлова

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В Пензе ремонтируют участок улицы Свердлова от Калинина до Баумана, который благоустраивался по проекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые годы. Гарантийный срок вышел, поэтому работы выполняет МБУ «Пензавтодор».

В Пензе ремонтируют самый оживленный участок ул. Свердлова

«Здесь уже завершили фрезерование старого асфальта, уложили выравнивающий слой покрытия. Осуществляется устройство люков смотровых и ливневых колодцев - порядка 25 единиц. Затем приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В Пензе ремонтируют самый оживленный участок ул. Свердлова

В целом в порядок приведут около 8 000 кв. м покрытия.

В Пензе ремонтируют самый оживленный участок ул. Свердлова

На минувшей неделе «Пензавтодор» отремонтировал участок улицы Мира протяженностью 160 метров (от дома № 74Б до пересечения с Окружной). Там отфрезеровали старое дорожное полотно, а затем уложили новый асфальт. Ремонт вели по ночам.

Аналогичные работы также уже завершились на улицах Ростовской, 8 Марта и одноименном путепроводе.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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