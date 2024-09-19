В Пензе перекрыли участок улицы Максима Горького

19.09.2024 | 12:16

В Пензе перекрыли движение по улице Максима Горького в направлении от Кирова к Московской. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила городская администрация.

«Проезд в районе дома № 37 ограничен до 8:00 21 сентября», - пояснили в мэрии.

Причина - проведение ресурсоснабжающей организацией земляных работ для ремонта теплотрассы.

«Рекомендуем автолюбителям ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - обратилась администрация к водителям.

В начале августа коммунальщики уже вскрывали этот участок улицы Максима Горького. После работ там появились «зыбучие щебни», в которых в разное время увязли несколько машин.