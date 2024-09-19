Сетевое издание|18+|Четверг|19 сен 2024|12:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе перекрыли участок улицы Максима Горького

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе перекрыли движение по улице Максима Горького в направлении от Кирова к Московской. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила городская администрация.

«Проезд в районе дома № 37 ограничен до 8:00 21 сентября», - пояснили в мэрии.

В Пензе перекрыли участок улицы Максима Горького

Причина - проведение ресурсоснабжающей организацией земляных работ для ремонта теплотрассы.

«Рекомендуем автолюбителям ознакомиться со схемой организации дорожного движения», - обратилась администрация к водителям.

В начале августа коммунальщики уже вскрывали этот участок улицы Максима Горького. После работ там появились «зыбучие щебни», в которых в разное время увязли несколько машин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте