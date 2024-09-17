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Общество

Открыто реверсивное движение по мосту через Ардым

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В селе Калинино Пензенского района завершены основные работы на мосту через реку Ардым и открыто реверсивное движение для проезда транспорта.

Мост, построенный в 1976 году, расположен на автомобильной дороге Пенза - Кондоль. При обследовании были выявлены многочисленные дефекты конструкции, поэтому его внесли в перечень объектов, подлежащих ремонту.

Открыто реверсивное движение по мосту через Ардым

Жителей области заранее предупредили: с 17 июля по 17 сентября движение по мосту полностью перекроют, чтобы вибрация от проезжающих машин не осложняла работы.

Открыто реверсивное движение по мосту через Ардым

Жители района были весьма недовольны закрытием моста и неоднократно спрашивали, когда же завершится ремонт.

Открыто реверсивное движение по мосту через Ардым

«При проведении работ организовать движение по мостовому сооружению не представлялось возможным по техническим причинам, поэтому был предусмотрен объезд по федеральным трассам Р-208, Р-158. Теперь водителям не придется совершать объезд закрытого на ремонт моста», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Длина обновленного сооружения составляет 55 метров, ширина проезжей части из двух полос движения - 8 метров, тротуаров - 1,5 метра.

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Источник — фото областного минстроя
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