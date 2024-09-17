Открыто реверсивное движение по мосту через Ардым

17.09.2024 | 12:43

В селе Калинино Пензенского района завершены основные работы на мосту через реку Ардым и открыто реверсивное движение для проезда транспорта.

Мост, построенный в 1976 году, расположен на автомобильной дороге Пенза - Кондоль. При обследовании были выявлены многочисленные дефекты конструкции, поэтому его внесли в перечень объектов, подлежащих ремонту.

Жителей области заранее предупредили: с 17 июля по 17 сентября движение по мосту полностью перекроют, чтобы вибрация от проезжающих машин не осложняла работы.

Жители района были весьма недовольны закрытием моста и неоднократно спрашивали, когда же завершится ремонт.

«При проведении работ организовать движение по мостовому сооружению не представлялось возможным по техническим причинам, поэтому был предусмотрен объезд по федеральным трассам Р-208, Р-158. Теперь водителям не придется совершать объезд закрытого на ремонт моста», - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Длина обновленного сооружения составляет 55 метров, ширина проезжей части из двух полос движения - 8 метров, тротуаров - 1,5 метра.