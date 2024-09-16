Улицу Циолковского в Пензе открыли для транспорта

16.09.2024 | 10:37

В понедельник, 16 сентября, улицу Циолковского в Пензе открыли для движения транспорта. Ресурсоснабжающая организация сообщила, что там завершился ремонт тепломагистрали, пролегающей под проезжей частью.

Участок в месте пересечения с улицей Беляева был недоступен для проезда с 13 августа. Из-за ремонта на сетях пришлось изменить маршруты общественного транспорта в Заводском районе.

Сперва указывалось, что движение возобновится 10 сентября, затем срок сдвинулся на 15-е.

В середине августа вопрос ремонта тепломагистрали на улице Циолковского подняли на заседании комиссии гордумы. Народные избранники отметили, что сети там перекладывают почти ежегодно.

Представитель ресурсоснабжающей организации пообещал, что после ремонта в 2024-м на участок можно будет не заходить около 20 лет.