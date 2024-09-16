Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|21:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Улицу Циолковского в Пензе открыли для транспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 16 сентября, улицу Циолковского в Пензе открыли для движения транспорта. Ресурсоснабжающая организация сообщила, что там завершился ремонт тепломагистрали, пролегающей под проезжей частью.

Участок в месте пересечения с улицей Беляева был недоступен для проезда с 13 августа. Из-за ремонта на сетях пришлось изменить маршруты общественного транспорта в Заводском районе.

Сперва указывалось, что движение возобновится 10 сентября, затем срок сдвинулся на 15-е.

В середине августа вопрос ремонта тепломагистрали на улице Циолковского подняли на заседании комиссии гордумы. Народные избранники отметили, что сети там перекладывают почти ежегодно.

Представитель ресурсоснабжающей организации пообещал, что после ремонта в 2024-м на участок можно будет не заходить около 20 лет.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео TG-канала «Т Плюс Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте