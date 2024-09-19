У памятника Первопоселенцу начался ремонт тротуара

19.09.2024 | 17:29

На улице Кирова в Пензе начались работы по благоустройству территории у памятника Первопоселенцу.

Специалисты сейчас занимаются тротуаром: сняли старое покрытие, готовят основание под плитку (кирпичик), которой вымостят поверхность.

На ремонт пешеходной дорожки выделили 1,8 млн рублей. Помимо вышеперечисленного, он предполагает установку бортового камня, восстановление благоустройства газонов, приведение в порядок люков смотровых колодцев.

Все работы должны быть выполнены до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что территория у памятника подвергнется масштабной реконструкции за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.

Там обновят ограждение, отреставрировав его исторические элементы (гербы), установят скамейки с фонарями и урнами, сделают архитектурную подсветку.

Кроме того, запланирован ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю.