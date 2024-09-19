У памятника Первопоселенцу начался ремонт тротуара

На улице Кирова в Пензе начались работы по благоустройству территории у памятника Первопоселенцу.
Специалисты сейчас занимаются тротуаром: сняли старое покрытие, готовят основание под плитку (кирпичик), которой вымостят поверхность.
На ремонт пешеходной дорожки выделили 1,8 млн рублей. Помимо вышеперечисленного, он предполагает установку бортового камня, восстановление благоустройства газонов, приведение в порядок люков смотровых колодцев.
Все работы должны быть выполнены до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что территория у памятника подвергнется масштабной реконструкции за счет субсидии из федерального, регионального и городского бюджетов на создание единого туристического маршрута.
Там обновят ограждение, отреставрировав его исторические элементы (гербы), установят скамейки с фонарями и урнами, сделают архитектурную подсветку.
Кроме того, запланирован ремонт лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю.
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