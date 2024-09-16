Глава Кузнецка ответил на критику обновленной стелы

16.09.2024 | 20:44

Глава Кузнецка Сергей Златогорский отреагировал на критику горожан по поводу обновленной стелы. Возмущение вызвали год основания (1699-й вместо 1780-го) и отсутствие изображения ордена «Знак почета», которое было на старом сооружении.

«Вот при въезде в Пензенскую область с любой стороны кто-нибудь видит, что Пензенская область была награждена в свое время орденом Ленина? При въезде в Пензу кто-нибудь видит, что этот город был награжден орденом Трудового Красного Знамени? Сейчас не принято обозначать награды несуществующего, к сожалению, государства.

Сейчас осталась в публичном поле и в качестве наглядного проявления только одна позиция - город-герой, все остальные ордена советского периода - это история, это музеи, память, но не символика текущего момента. Поэтому мы действуем так, как принято в настоящее время по всей стране», - отметил Златогорский.

Что касается года основания Кузнецка, то, по словам главы города, здесь ориентировались на историческую справку, учитывали мнение специалистов.

«Еще раз обнародуйте справку. Мы действовали исходя из тех критериев, которыми руководствуются при обозначении такого рода дат. Всегда там есть какие-то люфты, когда первое упоминание, обоснование, когда деревня стала городом и так далее. Есть критерии, по которым определяется точная дата», - пояснил чиновник.

Сергей Златогорский добавил, что почитал комментарии о стеле в Сети и сделал выводы для себя.

«Многие рады, что обновлена стела, она симпатичная довольно-таки и с подсветкой. [Кому-то] хочется, чтобы она была в золоте и алмазах. Хочу вам сказать, что она обошлась бюджету города меньше чем в 600 000 рублей, притом что там одних материалов на два с лишним миллиона. У кого есть возможность в золоте - в алмазах, у нас еще есть въезды в город, самовыражайтесь, стройте. Я исходил из наших скромных возможностей и из того, что смог организовать. Я лично доволен результатом, по сравнению с тем, что было, контраст очевиден: современно, свежо, с подсветочкой, ничего лишнего. Будем жить богаче, построим там что-то другое, пока исходя из возможностей хороший результат», - заключил он.