25.07.2019 | 09:49

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора за две недели провели 16 внеплановых проверок магазинов в Пензе и районах области. Они выясняют, соблюдаются ли требования по разделению на полках молочной продукции с заменителями молочного жира и без них.

Новые правила сортировки товаров начали действовать с 1 июля 2019 года. Они касаются как межрегиональных сетевых магазинов, так и обычных продуктовых.

В ходе проверки выяснилось: не все торговые точки выполнили требования. Так, в нескольких магазинах в Пензе, Богословке и Мичурине не было информационной надписи «Продукты без заменителя молочного жира» и визуального разделения товара.

Результатом рейдов стали 9 протоколов об административных правонарушениях. Магазины ждут штрафы: для юридических лиц они составляют от 10 000 до 30 000 рублей.

«Контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены. В плане проверок как крупные хозяйствующие субъекты, большие супермаркеты, гипермаркеты, так и небольшие магазины шаговой доступности», - предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.