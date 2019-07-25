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Общество | В магазинах Пензы нашли неправильно размещенную молочную продукцию

25.07.2019|09:49
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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора за две недели провели 16 внеплановых проверок магазинов в Пензе и районах области. Они выясняют, соблюдаются ли требования по разделению на полках молочной продукции с заменителями молочного жира и без них.

Новые правила сортировки товаров начали действовать с 1 июля 2019 года. Они касаются как межрегиональных сетевых магазинов, так и обычных продуктовых.

В ходе проверки выяснилось: не все торговые точки выполнили требования. Так, в нескольких магазинах в Пензе, Богословке и Мичурине не было информационной надписи «Продукты без заменителя молочного жира» и визуального разделения товара.

Результатом рейдов стали 9 протоколов об административных правонарушениях. Магазины ждут штрафы: для юридических лиц они составляют от 10 000 до 30 000 рублей.

«Контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены. В плане проверок как крупные хозяйствующие субъекты, большие супермаркеты, гипермаркеты, так и небольшие магазины шаговой доступности», - предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Гость|25.07.2019 10:31|

В Кузнецке никто не соблюдает

Имя: Гость
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