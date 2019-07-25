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Общество | В Колышлейском районе супруги не отдали сыну полмиллиона алиментов

25.07.2019|09:36
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В Колышлейском районе нерадивых родителей 12-летнего сына наказали за уклонение от уплаты алиментов. Долг матери превысил 200 000 рублей, а отца - 300 000.

«Воспитанием мальчика уже занимается приемная семья, которая дает ему значительно больше тепла и благ, нежели его родные мама и папа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Приставы составили на супругов административные протоколы. Те признали свою вину и горячо заверили представителей закона, что устроятся на работу и погасят задолженность.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ каждому.

«Пока супруги дружно отбывают наказание, им есть что обсудить. Повесткой дня семейного совета станет уголовная ответственность по части 1 статьи 157 УК РФ, которая последует в случае продолжения уклонения от исполнения родительских обязательств», - добавили в пресс-службе.

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Гость|25.07.2019 10:12|

Когда сыну буде 18 лет,родители подадут на него на алименты,тоже два иска.

Гость|25.07.2019 10:19|

Гость писал(a):

Когда сыну буде 18 лет,родители подадут на него на алименты,тоже два иска.
Уничтожайте сами себя, а мы тут не причём....

Имя: Гость
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