25.07.2019 | 09:36

В Колышлейском районе нерадивых родителей 12-летнего сына наказали за уклонение от уплаты алиментов. Долг матери превысил 200 000 рублей, а отца - 300 000.

«Воспитанием мальчика уже занимается приемная семья, которая дает ему значительно больше тепла и благ, нежели его родные мама и папа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Приставы составили на супругов административные протоколы. Те признали свою вину и горячо заверили представителей закона, что устроятся на работу и погасят задолженность.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ каждому.

«Пока супруги дружно отбывают наказание, им есть что обсудить. Повесткой дня семейного совета станет уголовная ответственность по части 1 статьи 157 УК РФ, которая последует в случае продолжения уклонения от исполнения родительских обязательств», - добавили в пресс-службе.