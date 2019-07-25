25.07.2019 | 16:45

В России отметили День сотрудника органов следствия. Именно 25 июля 1713 года Петр I распорядился создать в империи канцелярию, которая искала бы доказательства преступлений.

Уже больше 10 лет криминальные истории распутывает руководитель следственного отдела по Первомайскому району Пензы регионального управления СК РФ Екатерина Заводовская. До больших звезд она прошла путь от рядового сотрудника.

«Любое раскрытое дело, когда суд выносит обвинительный приговор, мне приносит удовлетворение, я понимаю, что человек получил по заслугам», - поделилась Екатерина Заводовская.

В управлении Следственного комитета России по Пензенской области за полгода 2019-го раскрыто около 700 уголовных преступлений, среди них и резонансные - в отношении бывших чиновников. И вот-вот завершат дело жителя Саратовской области, который скрывался от правоохранительных органов 20 лет. Но от закона не уйти.

«Недавно в следственном управлении организовано подразделение, которое будет заниматься расследованием преступлений, совершенных несколько лет назад. Тогда их расследование по тем или иным причинам было приостановлено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В региональном следственном управлении трудятся 164 сотрудника.