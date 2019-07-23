23.07.2019 | 17:28

После неприятного случая на Суре юные спортсмены вышли на воду в спасательных жилетах, а еще неделю назад некоторые из гребцов занимались без них. Почему - разъяснила тренер Ольга Лосева.

«Дети, которые более опытные, они ходят без жилетов, потому что работают на скорость. Они в сборной Пензенской области состоят, им жилеты мешают», - рассказала она.

Также представители федерации гребли на байдарках и каноэ направили в адрес редакций пензенских СМИ открытое письмо, где изложили свою версию событий 15 июля.

Тогда на Суре, в районе детского морского центра, двое подростков оказались в реке. Байдарка одного из них перевернулась, второй бросился на выручку. Юных спортсменов заметил Дмитрий Корольков. Он направил к несовершеннолетним бригаду профессионалов.

«Спасатели к ним подплыли, на тот момент они просто выдохлись. Плавать они умеют и, если бы не стали удерживать байдарку, без проблем доплыли бы до берега. Но они были без жилетов, из-за этого потеряли силы. Тренер на берегу говорила в рупор: «Держите лодку!» Больше никаких указаний она не давала», - сообщил начальник спасательной станции на воде ППСЦ Дмитрий Корольков.

«Это все произошло чуть подальше, недалеко от берега. Тренер должен быть на воде, на плавсредстве с мотором, но у меня его нет», - отметила женщина.

Правда, помочь с приобретением катера обещали. А пока за воспитанниками тренер наблюдает с берега.