23.07.2019 | 09:29

30 миллионов рублей выделено Кузнецку из бюджета Пензенской области на капитальный ремонт нескольких участков теплотрассы при подготовке к новому отопительному сезону. Об этом шла речь на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 22 июля.

На двух участках - перекрестке улиц Победы и Чкалова и на улице Радищева от Сызранской до Гагарина - предстоит заменить по 600 метров теплопровода.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский предупредил, что ремонт будет сопровождаться неудобствами для горожан, и пообещал своевременно оповещать жителей.

«Без горячего водоснабжения остаются дома по адресам: ул. Республики, 32, ул. Пушкина, 2 и 12, ул. Октябрьская, 69 и 61, ул. Победы, 5, 7 и 9, а также комплексный центр социального обслуживания населения по ул. Октябрьской», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

19 июня в Кузнецке согласно графику отключили горячую воду для подготовки к отопительному сезону, проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, ремонта на ТЭЦ-3. Ресурс должны были вернуть через две недели, однако 3 июля этого не произошло. Такая ситуация возмутила горожан.

16 июля в администрации города обсудили задержку возвращения горячей воды в дома кузнечан. Мэр Сергей Златогорский предложил извиниться за такое положение дел.