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Общество | Главной причиной пожаров в пензенских лесах стал человеческий фактор

21.07.2019|11:51
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62 лесных пожара было ликвидировано на территории Пензенской области с начала 2019 года. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 210 гектаров. По данным специалистов министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, масштабных ЧП удалось избежать.

«Ни одного крупного пожара на территории Пензенской области в гослесфонде не допущено, очень оперативно и грамотно работники центра особо охраняемых природных территорий, лесопожарного центра справляются с этой задачей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

По словам Александра Москвина, львиная доля пожаров произошла из-за захода на земли государственного фонда огня с иных территорий (муниципальных либо земель сельхозназначения).

Ежедневно сотрудники минлесхоза проводят патрулирование в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

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