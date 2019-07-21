21.07.2019 | 11:51

62 лесных пожара было ликвидировано на территории Пензенской области с начала 2019 года. Площадь, пройденная огнем, составила порядка 210 гектаров. По данным специалистов министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, масштабных ЧП удалось избежать.

«Ни одного крупного пожара на территории Пензенской области в гослесфонде не допущено, очень оперативно и грамотно работники центра особо охраняемых природных территорий, лесопожарного центра справляются с этой задачей», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

По словам Александра Москвина, львиная доля пожаров произошла из-за захода на земли государственного фонда огня с иных территорий (муниципальных либо земель сельхозназначения).

Ежедневно сотрудники минлесхоза проводят патрулирование в целях соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.