20.07.2019 | 13:25

В селе Верхняя Елюзань Городищенского района в октябре 2019 года откроется новая врачебная амбулатория.

В настоящее время строители заканчивают возведение внутренних и наружных стен ее основного корпуса. Одновременно проводятся работы по укладке бетонных полов.

«В новом здании будут кабинет врача-педиатра, кабинет врача общей практики - с возможностью диагностики (УЗИ/ЭКГ), кабинет медсестры при кабинете врача - с возможностью взятия крови на анализы», - сообщили в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

Также в амбулатории обустроят кабинет восстановительного лечения, смотровую и перевязочную, комнату персонала, подсобные помещения и автономную котельную.

Специалисты покроют полы керамогранитной плиткой, сделают натяжные и подвесные потолки и пандусы для инвалидов. Рядом с амбулаторией предусмотрены парковка и карман для заезда скорой помощи. Также на территории обустроят площадку для мусорных контейнеров и посадят деревья.

Стоимость строительства составляет почти 10 миллионов рублей. В проект вложены средства федерального, регионального и местного бюджетов.