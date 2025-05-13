Ликбез

Почему мошенники хотят услышать «да»?

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Вопрос от интернет-пользователя

Слышал, что в разговоре с мошенниками нельзя произносить «да». Но почему? Что может случиться?

Ответ специалиста

Аферисты записывают голоса своих жертв, чтобы впоследствии иметь возможность использовать их при банковских операциях. Ключевое «да» произносить нельзя, предупреждает МВД РФ в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Опасность в том, что слово может стать якобы согласием абонента на подтверждение, например, списания денег, если в банке действует биометрическая идентификация клиентов.

Также для сбора биометрии мошенники часто звонят людям по видеосвязи - им нужно лицо.

«Необходимо быть осторожным при звонках с неизвестных номеров, не произносить «ключевые фразы», не говорить «да», а лучше сразу же завершить такой разговор», - отметили в МВД.

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