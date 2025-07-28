Почему нельзя оставлять ложку в салате?

28.07.2025 | 13:34

Вопрос от интернет-пользователя

Всегда оставляю ложку в миске с салатом, но говорят, что так делать нельзя. Почему?

Ответ специалиста

Ложку в салате, как и в других блюдах, оставлять не следует, это негигиенично.

Дело в том, что во время готовки вы прикасаетесь к разным вещам, а затем берете в руки ложку, перенося на нее бактерии. Салат в таком случае быстрее портится, также он становится небезопасным для здоровья.

Кроме того, ложку не стоит оставлять в миске из эстетических соображений. Блюдо выглядит красивее без торчащего из него столового прибора.