Почему нельзя оставлять ложку в салате?

Вопрос от интернет-пользователя
Всегда оставляю ложку в миске с салатом, но говорят, что так делать нельзя. Почему?
Ответ специалиста
Ложку в салате, как и в других блюдах, оставлять не следует, это негигиенично.
Дело в том, что во время готовки вы прикасаетесь к разным вещам, а затем берете в руки ложку, перенося на нее бактерии. Салат в таком случае быстрее портится, также он становится небезопасным для здоровья.
Кроме того, ложку не стоит оставлять в миске из эстетических соображений. Блюдо выглядит красивее без торчащего из него столового прибора.
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