Как визуально увеличить площадь дома?

31.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Квартира выглядит совсем тесной, хотя это не так. Как визуально увеличить ее площадь?

Ответ специалиста

Чтобы визуально увеличить площадь дома или квартиры, можно использовать различные дизайнерские приемы. Есть несколько методов, которые помогут создать ощущение большего пространства.

Цветовое решение

Стены, потолки и полы следует делать светлее, например используя белые и бежевые оттенки.

Оптические иллюзии

Плитку или ламинат можно уложить диагонально, а на стенах изобразить вертикальные полосы. Так будет казаться, что комната шире, а потолок в ней выше.

Отражения

Эффект также дадут зеркала, размещенные напротив окон или в углах помещения.

Правильное использование пространства

Не загромождайте комнату. Используйте только необходимые предметы. Мебель лучше приобретать с ножками - так пространство будет выглядеть свободнее.

Растения

Если разместить в углах комнатные цветы, это создаст ощущение глубины.

Правильное освещение

По возможности стоит использовать легкие занавески, чтобы не задерживать естественный свет.