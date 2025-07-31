Сетевое издание|18+|Четверг|31 июл 2025|21:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Как визуально увеличить площадь дома?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Квартира выглядит совсем тесной, хотя это не так. Как визуально увеличить ее площадь?

Ответ специалиста

Чтобы визуально увеличить площадь дома или квартиры, можно использовать различные дизайнерские приемы. Есть несколько методов, которые помогут создать ощущение большего пространства.

Цветовое решение

Стены, потолки и полы следует делать светлее, например используя белые и бежевые оттенки.

Оптические иллюзии

Плитку или ламинат можно уложить диагонально, а на стенах изобразить вертикальные полосы. Так будет казаться, что комната шире, а потолок в ней выше.

Отражения

Эффект также дадут зеркала, размещенные напротив окон или в углах помещения.

Правильное использование пространства

Не загромождайте комнату. Используйте только необходимые предметы. Мебель лучше приобретать с ножками - так пространство будет выглядеть свободнее.

Растения

Если разместить в углах комнатные цветы, это создаст ощущение глубины.

Правильное освещение

По возможности стоит использовать легкие занавески, чтобы не задерживать естественный свет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте