Как прогнать пауков из квартиры?

29.07.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Затеяла генеральную уборку в квартире и в каждом углу обнаружила паутину. Как прогнать пауков, но без агрессивных методов?

Ответ специалиста

Есть несколько способов дать паукам почувствовать, что в вашем доме им делать нечего, от регулярных уборок и до использования специальных средств.

Прежде всего стоит тщательно пропылесосить углы и щели в квартире. Также следует выбросить старые и бесполезные вещи.

Места, где была обнаружена паутина, можно обработать эфирными маслами, отпугивающими насекомых. К таким относятся, например, лаванда, мята и эвкалипт.

Кроме того, в углы и щели можно положить по лавровому листу, его запах тоже не даст паукам спокойно с вами соседствовать.