Как прогнать пауков из квартиры?

Вопрос от интернет-пользователя
Затеяла генеральную уборку в квартире и в каждом углу обнаружила паутину. Как прогнать пауков, но без агрессивных методов?
Ответ специалиста
Есть несколько способов дать паукам почувствовать, что в вашем доме им делать нечего, от регулярных уборок и до использования специальных средств.
Прежде всего стоит тщательно пропылесосить углы и щели в квартире. Также следует выбросить старые и бесполезные вещи.
Места, где была обнаружена паутина, можно обработать эфирными маслами, отпугивающими насекомых. К таким относятся, например, лаванда, мята и эвкалипт.
Кроме того, в углы и щели можно положить по лавровому листу, его запах тоже не даст паукам спокойно с вами соседствовать.
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