Как замаскировать царапины на мебели?

31.07.2025 | 16:27

Вопрос от интернет-пользователя

На новой мебели уже появились царапины. Очень жалко, потому что она дорогая. Как можно замаскировать повреждения?

Ответ специалиста

Царапины, портящие вид мебели, можно замаскировать различными способами. Среди эффективных выделяют:

- воск. Подойдет обыкновенная свеча - ею нужно затереть царапину, аккуратно заполнив пространство так, чтобы поверхность стала гладкой;

- орехи. Грецкий и миндаль пригодны для темных предметов - нужно разделить орехи на половинки и протереть мебель. Масло, содержащееся в них, способно замаскировать царапины;

- лак. Более заметные повреждения можно скрыть под слоем лака или другого защитного покрытия, подобрав нужный цвет;

- декор. Если ничего не помогает, попробуйте спрятать царапины, используя декоративные элементы, например специальные наклейки.