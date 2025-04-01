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Ликбез

Что грозит за ложный вызов полиции?

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Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок учится в школе, в шутку позвонил в полицию и сообщил о преступлении, хотел разыграть в честь 1 апреля. Что ему грозит?

Ответ специалиста

За заведомо ложный вызов полиции могут привлечь к ответственности. Наказание грозит как взрослым, так и детям. Первым светит штраф от 1 000 до 1 500 рублей, вторым - постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.

Стоит различать заведомо ложный вызов от ошибочного. Если человек на самом деле думал, что ему грозит опасность или совершено преступление, наказания не будет.

«Уголовное наказание грозит в случае заведомо ложного доноса о совершенном преступлении. Например, если человек попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места ДТП, а затем подал письменное заявление об угоне своего же автомобиля. Его действия квалифицируют по ст. 306 УК РФ, так как при подаче заявления его предупреждали об ответственности за заведомо ложный донос о преступлении. Наказание может составить от 2 до 6 лет лишения свободы», - отметили специалисты портала «Объясняем.рф».

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