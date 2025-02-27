Могут ли платить меньше во время испытательного срока?

27.02.2025 | 15:55

Вопрос от интернет-пользователя

Устроился на работу, заключили трудовой договор, но в итоге зарплату дали меньше, чем было озвучено, из-за испытательного срока. Имеют ли право так делать?

Ответ специалиста

Работодатель не вправе снижать сотруднику зарплату по причине испытательного срока. Вы должны получить полную сумму, указанную в договоре.

Возможно, недопонимание произошло из-за того, что вам на словах озвучили максимальную зарплату работника со всеми надбавками и премиями, а вы не выполнили показатели, чтобы их получить.

Важно отметить, что на сотрудников, находящихся на испытательном сроке, распространяются все права и обязанности коллектива.

«Это касается соблюдения норм Трудового кодекса РФ, условий коллективного договора, локальных нормативных актов организации, включая вопросы оплаты труда», - отметили специалисты Минтруда РФ.