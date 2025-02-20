Что такое место фактического проживания?

20.02.2025 | 14:08

Вопрос от интернет-пользователя

Банк спрашивает о фактическом месте моего проживания. Что подразумевается?

Ответ специалиста

Под таким местом понимается адрес, по которому человек проживает в данный момент, не обязательно с регистрацией, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Оно может совпадать с местом прописки или временной регистрации, а может отличаться от них», - отметили специалисты.

Такую информацию просят указывать при получении некоторых услуг, также, например, для оформления кредита.