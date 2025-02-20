Что такое место фактического проживания?

Вопрос от интернет-пользователя
Банк спрашивает о фактическом месте моего проживания. Что подразумевается?
Ответ специалиста
Под таким местом понимается адрес, по которому человек проживает в данный момент, не обязательно с регистрацией, рассказали эксперты портала госуслуг.
«Оно может совпадать с местом прописки или временной регистрации, а может отличаться от них», - отметили специалисты.
Такую информацию просят указывать при получении некоторых услуг, также, например, для оформления кредита.
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