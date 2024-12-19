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Ликбез

Как оформить налоговый вычет за строительство дома?

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Вопрос от интернет-пользователя

Построил дом, потратил много денег. Могу ли я оформить налоговый вычет?

Ответ специалиста

Часть денег, потраченных на строительство дома, можно вернуть, оформив имущественный налоговый вычет. Как это сделать, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Чтобы вернуть деньги, нужно работать официально и платить налоги на доходы физических лиц (НДФЛ).

Какие расходы учитываются:

- на материалы для строительства и отделки;

- на проектирование;

- на работу строителей и прокладку коммуникаций;

- на ремонт или достройку, но только если дом/квартира/комната покупались без отделки (это должно быть указано в договоре).

«Лимит вычета - 2 млн рублей. Так, если вы построили дом за 7 млн рублей, вам вернут 260 тыс. рублей (2 млн × 13% НДФЛ).

Такой вычет положен один раз в жизни, но его не обязательно использовать целиком за раз - можно вычитать налог частями.

К примеру, вы потратили на возведение дома 1,5 млн рублей. Вернуть сможете 195 тыс. рублей. От суммы вычета останется 500 тыс. рублей. Получить 13% с них вы сможете при следующей сделке - допустим, ремонте или строительстве», - объяснили специалисты.

Чтобы оформить вычет, нужно подготовить документы: паспорт, справку 2-НДФЛ, чеки на материалы, договоры со строителями и проектировщиками, выписку из ЕГРН на дом (точный список уточняйте в налоговой).

Заполните и подайте декларацию 3-НДФЛ онлайн на сайте ФНС или в налоговой инспекции по месту жительства.

«Вычет можно получить через работодателя. Укажите при обращении в налоговую, что хотите получать возврат таким образом. На работе напишите заявление в бухгалтерию - с вас перестанут удерживать НДФЛ, пока положенная сумма не вернется», - отметили эксперты.

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