Кто несет ответственность за падение человека на улице?

17.12.2024 | 14:50

Вопрос от интернет-пользователя

Упал на льду на улице, потому что тротуар ничем не был обработан. Как найти ответственного?

Ответ специалиста

Кто отвечает за падение человека на льду, зависит от того, на чьей территории он поскользнулся. Требовать компенсацию нужно с владельца, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Так, если вы упали в парке, на улице или пешеходном переходе, ответственность будет ложиться на местную администрацию или муниципалитет.

Если случай произошел на остановке общественного транспорта - на местное отделение дептранса.

За падение людей у торговых центров, магазинов отвечают собственники помещений или арендаторы.

Если вы поскользнулись во дворе многоквартирного дома, то обращаться нужно в управляющую компанию или ТСЖ.

Необходимо написать претензию в двух экземплярах (одну копию держать у себя, попросив получателя поставить на ней отметку о вручении). Укажите требования и приложите доказательства падения (фотографии, заключение врача, чеки на покупку лекарств).

Если решить вопрос таким образом не получится, следует подать судебный иск.

«Что можно компенсировать:

- медицинские расходы (услуги клиник, реабилитация, лекарства). Медикаменты обязательно должен назначить врач, иначе деньги не вернут;

- утрату дохода. Если из-за травмы вы не можете работать, предоставьте в суд справку 2-НДФЛ и потребуйте компенсацию;

- моральный вред. Его возмещения можно требовать в том числе в дополнение к компенсации физической травмы;

- траты на транспорт для поездок в медицинские учреждения;

- расходы на юриста, если к нему обращались», - отметили специалисты.