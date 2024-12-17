Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду?

17.12.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как купить безопасную гирлянду, на что обращать внимание?

Ответ специалиста

При покупке гирлянды обязательно спрашивайте у продавца документы о безопасности товара, такие как сертификат или декларация соответствия, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».

Чтобы выбрать безопасное украшение, следует придерживаться рекомендаций.

Осмотрите упаковку. На коробке должны быть указаны:

- количество и тип лампочек;

- информация о наличии защиты от пыли и влаги;

- уровень напряжения;

- дата выпуска;

- производитель.

Если русская этикетка наклеена поверх иностранного текста, это может быть признаком нелегального импорта.

Протестируйте гирлянду в магазине:

- попросите продавца подключить гирлянду, чтобы убедиться, что все лампочки горят, режимы переключаются, кнопка работает, а вилка крепко держится в розетке;

- проверьте, нет ли повреждений на проводах и соответствует ли действительности заявленная длина гирлянды;

- понюхайте ее: резкий запах может указывать на некачественный пластик. Если так, лучше гирлянду не покупать.

«При заказе онлайн при получении проверьте упаковку и внешний вид гирлянды. Заметили недостатки - откажитесь от товара.

Если выяснится, что гирлянда не работает, вы также сможете ее вернуть. Сделать это можно в течение 7 дней. А если продавец письменно не сообщил вам о порядке возврата, то этот срок увеличивается до 3 месяцев», - отметили эксперты.