Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду?

Вопрос от интернет-пользователя
Как купить безопасную гирлянду, на что обращать внимание?
Ответ специалиста
При покупке гирлянды обязательно спрашивайте у продавца документы о безопасности товара, такие как сертификат или декларация соответствия, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».
Чтобы выбрать безопасное украшение, следует придерживаться рекомендаций.
Осмотрите упаковку. На коробке должны быть указаны:
- количество и тип лампочек;
- информация о наличии защиты от пыли и влаги;
- уровень напряжения;
- дата выпуска;
- производитель.
Если русская этикетка наклеена поверх иностранного текста, это может быть признаком нелегального импорта.
Протестируйте гирлянду в магазине:
- попросите продавца подключить гирлянду, чтобы убедиться, что все лампочки горят, режимы переключаются, кнопка работает, а вилка крепко держится в розетке;
- проверьте, нет ли повреждений на проводах и соответствует ли действительности заявленная длина гирлянды;
- понюхайте ее: резкий запах может указывать на некачественный пластик. Если так, лучше гирлянду не покупать.
«При заказе онлайн при получении проверьте упаковку и внешний вид гирлянды. Заметили недостатки - откажитесь от товара.
Если выяснится, что гирлянда не работает, вы также сможете ее вернуть. Сделать это можно в течение 7 дней. А если продавец письменно не сообщил вам о порядке возврата, то этот срок увеличивается до 3 месяцев», - отметили эксперты.
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