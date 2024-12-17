Сетевое издание|18+|Среда|18 дек 2024|01:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Как купить безопасную гирлянду, на что обращать внимание?

Ответ специалиста

При покупке гирлянды обязательно спрашивайте у продавца документы о безопасности товара, такие как сертификат или декларация соответствия, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».

Чтобы выбрать безопасное украшение, следует придерживаться рекомендаций.

Осмотрите упаковку. На коробке должны быть указаны:

- количество и тип лампочек;

- информация о наличии защиты от пыли и влаги;

- уровень напряжения;

- дата выпуска;

- производитель.

Если русская этикетка наклеена поверх иностранного текста, это может быть признаком нелегального импорта.

Протестируйте гирлянду в магазине:

- попросите продавца подключить гирлянду, чтобы убедиться, что все лампочки горят, режимы переключаются, кнопка работает, а вилка крепко держится в розетке;

- проверьте, нет ли повреждений на проводах и соответствует ли действительности заявленная длина гирлянды;

- понюхайте ее: резкий запах может указывать на некачественный пластик. Если так, лучше гирлянду не покупать.

«При заказе онлайн при получении проверьте упаковку и внешний вид гирлянды. Заметили недостатки - откажитесь от товара.

Если выяснится, что гирлянда не работает, вы также сможете ее вернуть. Сделать это можно в течение 7 дней. А если продавец письменно не сообщил вам о порядке возврата, то этот срок увеличивается до 3 месяцев», - отметили эксперты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте