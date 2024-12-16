Как защититься от травли в интернете?

16.12.2024 | 15:53

Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если столкнулся с травлей в интернете?

Ответ специалиста

Если вас травят в интернете, важно помнить, что вы не одиноки и есть способы справиться с ситуацией. Эксперты портала «Объясняем.рф» дали несколько советов.

Чего не стоит делать:

1. Не обращайтесь к обидчику, пытаясь доказать ему свою правоту или оправдаться. Это только укрепит его позицию и может привести к продолжению травли.

2. Не воспринимайте критику как здравую - оскорбления и агрессия не могут считаться конструктивными.

3. Не замыкайтесь в себе - поговорите с родными, друзьями или психологом о том, что происходит.

Как защититься:

1. Не выкладывайте личные данные, будьте осторожны с информацией, которую публикуете в Сети.

2. Соблюдайте уважение в общении - помните, что ваши слова могут быть неправильно поняты.

3. Меняйте пароли, регулярно обновляйте их и используйте сложные комбинации для защиты своих аккаунтов.

Как правильно реагировать на оскорбления:

1. Блокируйте обидчика - это один из лучших способов защитить себя от агрессора.

2. Жалуйтесь на оскорбления - сделайте скриншот и подайте жалобу администрации сайта.

3. Помните об анонимности. Люди в интернете часто чувствуют себя безнаказанными, так как не видят своих жертв.

Полезные советы:

1. Не зацикливайтесь на негативе.

2. Ограничьте время в интернете. Сделайте перерыв от онлайн-общения, занимайтесь хобби или встречайтесь с друзьями.

3. Пишите позитивные комментарии другим - это улучшит ваше настроение и создаст более дружелюбную атмосферу.

«Будьте готовы, что в интернете любой может получить какое-то количество хейта. На самом деле травят те, кто в реальности недоволен собой», - отметили специалисты.