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Ликбез

Какие гарантии есть у беременных работниц?

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Вопрос от интернет-пользователя

Могут ли уволить беременную женщину или не взять ее на работу из-за положения?

Ответ специалиста

Законодательство дает беременным женщинам трудовые гарантии, о них рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«На производстве по заявлению и медзаключению для беременной сотрудницы могут снизить норму выработки - в среднем до 40%», - отметили специалисты.

Также по ее просьбе должны сократить рабочий день или оградить от негативных факторов, к примеру, от шума и вибрации.

Отказать в трудоустройстве из-за беременности работодатель не имеет права. При этом женщине не нужно проходить испытательный срок.

Расторгнуть трудовой договор допустимо только по инициативе работницы.

«Истекающий срочный трудовой договор обязаны продлить до конца беременности, а при рождении ребенка - до конца отпуска по беременности и родам», - рассказали эксперты.

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