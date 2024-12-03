Какие гарантии есть у беременных работниц?

03.12.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Могут ли уволить беременную женщину или не взять ее на работу из-за положения?

Ответ специалиста

Законодательство дает беременным женщинам трудовые гарантии, о них рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«На производстве по заявлению и медзаключению для беременной сотрудницы могут снизить норму выработки - в среднем до 40%», - отметили специалисты.

Также по ее просьбе должны сократить рабочий день или оградить от негативных факторов, к примеру, от шума и вибрации.

Отказать в трудоустройстве из-за беременности работодатель не имеет права. При этом женщине не нужно проходить испытательный срок.

Расторгнуть трудовой договор допустимо только по инициативе работницы.

«Истекающий срочный трудовой договор обязаны продлить до конца беременности, а при рождении ребенка - до конца отпуска по беременности и родам», - рассказали эксперты.