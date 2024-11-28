Каких сотрудников нельзя отправить в командировку?

28.11.2024 | 16:30

Вопрос от интернет-пользователя

Кого из сотрудников работодатель не имеет права отправлять в служебные командировки?

Ответ специалиста

Категории работников, которых нельзя отправить в служебную командировку, перечислили специалисты Минтруда России. Это:

- беременные;

- несовершеннолетние (кроме спортсменов и людей, работающих в творческих сферах);

- сотрудники, имеющие ученические договоры (если командировка не связана с обучением).

При этом некоторых работников отправлять в командировку можно только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Это касается тех, кто:

- имеет детей в возрасте до 3 лет;

- в одиночку воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет;

- является опекуном детей до 14 лет;

- ухаживает за больными родственниками;

- имеет детей с инвалидностью;

- если один из родителей работает методом вахты, призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту;

- имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;

- получил инвалидность.