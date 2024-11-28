Каких сотрудников нельзя отправить в командировку?

Вопрос от интернет-пользователя
Кого из сотрудников работодатель не имеет права отправлять в служебные командировки?
Ответ специалиста
Категории работников, которых нельзя отправить в служебную командировку, перечислили специалисты Минтруда России. Это:
- беременные;
- несовершеннолетние (кроме спортсменов и людей, работающих в творческих сферах);
- сотрудники, имеющие ученические договоры (если командировка не связана с обучением).
При этом некоторых работников отправлять в командировку можно только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Это касается тех, кто:
- имеет детей в возрасте до 3 лет;
- в одиночку воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет;
- является опекуном детей до 14 лет;
- ухаживает за больными родственниками;
- имеет детей с инвалидностью;
- если один из родителей работает методом вахты, призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту;
- имеет трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет;
- получил инвалидность.
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