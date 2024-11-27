Какие соцвыплаты положены студенткам-матерям?

Вопрос от интернет-пользователя
На какие социальные выплаты может рассчитывать студентка вуза, родившая ребенка?
Ответ специалиста
Эксперты портала «Объясняем.РФ» рассказали, какие социальные выплаты предусмотрены для студенток-матерей, обучающихся в вузе.
Так, они могут рассчитывать на пособие по беременности и родам в размере стипендии.
«За каждый месяц декретного отпуска его будут платить маме, которая учится очно, и неважно - на бюджете или платно», - отметили специалисты.
Существует и единовременная материальная помощь от вуза, уточнить ее размер и способ получения нужно в учебной части.
Кроме того, положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если мать и отец учатся очно, выплату оформят только на одного из них.
Если женщина получала социальную стипендию до ухода в академический отпуск, то ее сохранят.
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