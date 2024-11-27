Какие соцвыплаты положены студенткам-матерям?

27.11.2024 | 14:44

Вопрос от интернет-пользователя

На какие социальные выплаты может рассчитывать студентка вуза, родившая ребенка?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.РФ» рассказали, какие социальные выплаты предусмотрены для студенток-матерей, обучающихся в вузе.

Так, они могут рассчитывать на пособие по беременности и родам в размере стипендии.

«За каждый месяц декретного отпуска его будут платить маме, которая учится очно, и неважно - на бюджете или платно», - отметили специалисты.

Существует и единовременная материальная помощь от вуза, уточнить ее размер и способ получения нужно в учебной части.

Кроме того, положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если мать и отец учатся очно, выплату оформят только на одного из них.

Если женщина получала социальную стипендию до ухода в академический отпуск, то ее сохранят.