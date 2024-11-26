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Ликбез

Можно ли забрать себе найденный дорожный знак?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нашел на улице дорожный знак, он просто валяется на дороге. Можно ли забрать домой?

Ответ юриста

Если вы присвоите дорожный знак, это могут квалифицировать как кражу, потому что у него есть владелец.

Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 158) предусматривает наказания за данное преступление: штраф в размере до 80 000 рублей, заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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