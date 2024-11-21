21.11.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Приходят большие суммы за воду. Как платить меньше?

Ответ специалиста

Вместе с сотрудниками Роскачества специалисты портала «Объясняем.рф» разобрались, как можно сэкономить на платежах за воду.

Есть несколько простых советов, как добиться уменьшения сумм в квитанциях.

1. Установите счетчики. Так вы будете платить только за ту воду, которую реально использовали. Иначе расчет идет по средним нормам, которые зачастую выше.

2. Чините сантехнику вовремя. Протечки могут привести к огромным потерям:

- из капающего крана уходит до 720 литров в месяц;

- из текущего крана - около 4 000 литров;

- из неисправного бачка - до 60 000 литров.

3. Обновите сантехнику. Установите надежные кран-буксы и рычажные смесители, которые экономят воду. Аэраторы помогут получить хороший напор даже при частичном открытии крана.

4. Экономьте воду - замачивайте посуду с моющим средством в раковине, а потом ополаскивайте под струей.

5. Используйте холодную воду, когда это возможно. Она дешевле горячей.

6. Закрывайте кран, когда бреетесь или чистите зубы. Это может сэкономить до 200 литров в неделю.

7. Принимайте душ вместо ванны. На него уходит в 5-7 раз меньше воды.