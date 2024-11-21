Вопрос от интернет-пользователя
Приходят большие суммы за воду. Как платить меньше?
Ответ специалиста
Вместе с сотрудниками Роскачества специалисты портала «Объясняем.рф» разобрались, как можно сэкономить на платежах за воду.
Есть несколько простых советов, как добиться уменьшения сумм в квитанциях.
1. Установите счетчики. Так вы будете платить только за ту воду, которую реально использовали. Иначе расчет идет по средним нормам, которые зачастую выше.
2. Чините сантехнику вовремя. Протечки могут привести к огромным потерям:
- из капающего крана уходит до 720 литров в месяц;
- из текущего крана - около 4 000 литров;
- из неисправного бачка - до 60 000 литров.
3. Обновите сантехнику. Установите надежные кран-буксы и рычажные смесители, которые экономят воду. Аэраторы помогут получить хороший напор даже при частичном открытии крана.
4. Экономьте воду - замачивайте посуду с моющим средством в раковине, а потом ополаскивайте под струей.
5. Используйте холодную воду, когда это возможно. Она дешевле горячей.
6. Закрывайте кран, когда бреетесь или чистите зубы. Это может сэкономить до 200 литров в неделю.
7. Принимайте душ вместо ванны. На него уходит в 5-7 раз меньше воды.
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