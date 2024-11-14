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Ликбез

Как оформить ИНН несовершеннолетнему?

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Вопрос от интернет-пользователя

Если у ребенка нет ИНН, как его оформить?

Ответ специалиста

Новорожденным ИНН присваивается автоматически, сведения направляет ЗАГС. Однако если случилось так, что номер налогоплательщика не присвоили, нужно подать заявление в МФЦ или в налоговую, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». В течение 5 рабочих дней услуга будет предоставлена.

Оформить ИНН ребенку до 14 лет могут родители и опекуны.

Для этого нужны российский паспорт взрослого, свидетельство о рождении ребенка, документ о его гражданстве (либо он должен быть вписан в паспорт родителя), документ о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства.

Если оформлением занимается опекун или попечитель, потребуется документ, подтверждающий его полномочия.

Дети старше 14 лет могут получить ИНН самостоятельно, по своему паспорту с отметкой о регистрации.

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