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Ликбез

Как подать заявление на розыск должника?

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Вопрос от интернет-пользователя

Должник уклоняется от уплаты, мы не можем его никак найти. Что делать?

Ответ специалиста

Если место нахождения должника неизвестно или он уклоняется от исполнения обязанностей по исполнительному производству, вы можете подать заявление на его розыск. Как это сделать, рассказали эксперты портала госуслуг.

«Пристав начнет розыск, если исполнительный документ содержит требования о размере долга более 10 000 рублей; взыскании алиментов или штрафов; возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца; возмещении ущерба из‑за преступления; выполнении обязательных работ», - перечислили специалисты.

Подать заявление можно с учетной записью на портале госуслуг. Необходимо указать номер исполнительного производства и причину розыска.

«Уведомление о результатах придет в течение 10 рабочих дней в личный кабинет», - рассказали эксперты.

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