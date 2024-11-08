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Ликбез

Кому положена бесплатная помощь юриста?

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Вопрос от интернет-пользователя

Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь?

Ответ специалиста

Эксперты портала госуслуг перечислили категории граждан, которым положена бесплатная помощь юриста. К ним относятся:

- малоимущие;

- инвалиды I и II группы;

- ветераны войны, Герои России, Герои Советского Союза и Герои Труда;

- дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без родительского попечения, а также их законные представители;

- люди, планирующие взять ребенка в семью на воспитание;

- усыновители, которые нуждаются в помощи по правам усыновленных детей;

- пожилые люди и инвалиды, живущие в учреждениях социального обслуживания;

- несовершеннолетние, которые находятся в специальных учреждениях или отбывают наказание, а также их законные представители;

- граждане с психическими расстройствами при оказании психиатрической помощи, если они не представляют опасности для себя или других;

- люди, лишенные дееспособности, и их законные представители;

Также на бесплатную помощь могут рассчитывать пострадавшие от чрезвычайной ситуации:

- родственники погибших (супруга, дети, родители) и те, кто зависел от них;

- те, кто получил травмы в результате катастрофы;

- потерявшие жилье или имущество из-за ЧС.

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