Кому положена бесплатная помощь юриста?

Вопрос от интернет-пользователя
Кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь?
Ответ специалиста
Эксперты портала госуслуг перечислили категории граждан, которым положена бесплатная помощь юриста. К ним относятся:
- малоимущие;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны войны, Герои России, Герои Советского Союза и Герои Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без родительского попечения, а также их законные представители;
- люди, планирующие взять ребенка в семью на воспитание;
- усыновители, которые нуждаются в помощи по правам усыновленных детей;
- пожилые люди и инвалиды, живущие в учреждениях социального обслуживания;
- несовершеннолетние, которые находятся в специальных учреждениях или отбывают наказание, а также их законные представители;
- граждане с психическими расстройствами при оказании психиатрической помощи, если они не представляют опасности для себя или других;
- люди, лишенные дееспособности, и их законные представители;
Также на бесплатную помощь могут рассчитывать пострадавшие от чрезвычайной ситуации:
- родственники погибших (супруга, дети, родители) и те, кто зависел от них;
- те, кто получил травмы в результате катастрофы;
- потерявшие жилье или имущество из-за ЧС.
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