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Ликбез

Когда и где лучше заправлять машину?

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Вопрос от интернет-пользователя

Когда лучше заправлять машину? Нужно ли тратить бензин полностью перед заправкой?

Ответ специалиста

Ждать, пока на приборной панели загорится желтая лампочка, не стоит. Лучше заправляться заранее, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Ищите АЗС, когда бензина в баке осталось 40-50%. Если ехать на заправку, только когда загорится лампочка, вы рискуете:

- остаться без топлива в пробке. Расход бензина растет, когда вы постоянно двигаетесь с места и тормозите;

- потерять время на АЗС. У многих машин расход топлива и емкость бака примерно одинаковые, значит, по трассам на некоторых заправках постоянно скапливаются очереди», - отметили специалисты.

Сэкономить время можно, если заправляться рядом с домом, не приезжать на АЗС в часы пик, платить за топливо через мобильных сборщиков или терминал самообслуживания.

«Постоянно расходовать бензин практически до нуля вредно:

- может возникнуть топливное голодание электрического бензонасоса, внутрь будет попадать воздух;

- на стенках бака из-за перепада температур образуется конденсат. Это приводит к коррозии;

в топливную систему может также попасть осадок, который скапливается на дне бака.

В итоге все это может привести к поломке элементов топливной системы», - объяснили эксперты.

Заправляться лучше на крупных АЗК, нежели на малоизвестных станциях. Так можно снизить риск залить в бак некачественный бензин.

Специалисты советуют проверять качество топлива простым способом - обратив внимание на сопло заправочного пистолета. Проведите внутри салфеткой и, если обнаружите масляные следы, залейте нужный минимум и направляйтесь на другую заправку.

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