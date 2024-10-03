Какие обязанности по закону есть у работника?

03.10.2024 | 15:53

Вопрос от интернет-пользователя

Работник намеренно допускает ошибки и говорит, что не будет решать определенные задачи. Договор при этом заключен. Какие по закону у сотрудника есть обязанности?

Ответ юриста

Согласно статье 21 Трудового кодекса РФ, работник должен добросовестно выполнять обязанности, прописанные в трудовом договоре. То есть просто ничего не делать, потому что не хочет, он не может.

Также работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (и третьих лиц, если ответственность за него лежит на работодателе) и других работников;

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей и сохранности имущества.