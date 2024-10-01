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Ликбез

Как избежать лишних трат при походе в магазин?

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Вопрос от интернет-пользователя

Всегда, когда хожу в магазин, покупаю еще дополнительно всякую ерунду, которая кажется в тот момент прямо необходимой. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы избежать незапланированных расходов при походе в магазин, стоит придерживаться нескольких правил. О них рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Во-первых, составляйте точный список нужных товаров и строго ему следуйте.

Во-вторых, критически оценивайте маркетинговые уловки, которые нередко используются, чтобы подтолкнуть вас к покупке.

Внимательно смотрите на ценники: зачастую реальная цена указана мелким шрифтом, а крупным - акционная, с определенными условиями, которые еще стоит изучить.

«Например, нужно использовать бонусную карту или закупить определенное количество товаров», - отметили специалисты.

Обращайте внимание на товары, расположенные на верхних и нижних полках. Продукты подороже обычно находятся на уровне глаз.

Проверяйте вес. Производители могут уменьшать количество продукта, но не снижать его стоимость.

«Например, растительное масло - 930 мл вместо 1 л, а шоколад - 90 г вместо 100 г. Это называется шринкфляцией», - предупредили эксперты.

Кроме того, перед покупкой можно сравнить цены в разных магазинах, используя специальные приложения.

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