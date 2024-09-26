Какие комнатные растения опасны для кошек?

26.09.2024 | 16:50

Вопрос от интернет-пользователя

Завела котенка, а у меня в доме много растений в горшках. Какие цветы опасны для кошек и что делать, если питомец откусит кусочек?

Ответ специалиста

О том, какие популярные комнатные растения опасны для кошек, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Среди ядовитых - разновидности фикусов: бенджамин, лират, каучуконосный и микрокарп. Их сок вызывает у животных боль, рвоту и диарею, отек слизистой.

«Попав в глаза, может ухудшить зрение», - предупредили специалисты.

Нельзя оставлять котов также наедине с алоэ вера и хедерой (плющом) - в них содержится сапонин, который может вызвать у питомца расстройство пищеварения и раздражение полости рта.

«В тяжелых случаях отравление чревато обезвоживанием и судорогами», - отметили эксперты.

Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум содержат токсичный оксалат натрия. Питомец может отравиться маленьким кусочком, получить ожоги слизистых и отек полости рта. Из симптомов - сильное слюнотечение, кашель, потеря аппетита и отказ от воды, рвота и затрудненное дыхание.

«Спатифиллум, помимо этих симптомов, вызывает волдыри и повреждения в пасти», - добавили специалисты.

Если питомец почувствовал себя плохо, незамедлительно покажите его ветеринарному врачу. Самостоятельно лечение может усугубить ситуацию.