Какие комнатные растения опасны для кошек?

Вопрос от интернет-пользователя
Завела котенка, а у меня в доме много растений в горшках. Какие цветы опасны для кошек и что делать, если питомец откусит кусочек?
Ответ специалиста
О том, какие популярные комнатные растения опасны для кошек, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Среди ядовитых - разновидности фикусов: бенджамин, лират, каучуконосный и микрокарп. Их сок вызывает у животных боль, рвоту и диарею, отек слизистой.
«Попав в глаза, может ухудшить зрение», - предупредили специалисты.
Нельзя оставлять котов также наедине с алоэ вера и хедерой (плющом) - в них содержится сапонин, который может вызвать у питомца расстройство пищеварения и раздражение полости рта.
«В тяжелых случаях отравление чревато обезвоживанием и судорогами», - отметили эксперты.
Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум содержат токсичный оксалат натрия. Питомец может отравиться маленьким кусочком, получить ожоги слизистых и отек полости рта. Из симптомов - сильное слюнотечение, кашель, потеря аппетита и отказ от воды, рвота и затрудненное дыхание.
«Спатифиллум, помимо этих симптомов, вызывает волдыри и повреждения в пасти», - добавили специалисты.
Если питомец почувствовал себя плохо, незамедлительно покажите его ветеринарному врачу. Самостоятельно лечение может усугубить ситуацию.
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