Нужно ли для смены фамилии ребенка согласие обоих родителей?

Вопрос от интернет-пользователя
Ушла от мужа, забрала сына, теперь хочу поменять фамилию и себе, и ребенку. Нужно ли согласие отца?
Ответ специалиста
Эксперты портала «Объясняем.рф» рассказали, в каких случаях не требуется согласие второго родителя на смену фамилии ребенка.
К ним относятся: невозможность установить местонахождение человека; лишение его родительских прав; недееспособность; уклонение от воспитания и содержания ребенка без уважительных причин.
«Чтобы доказать любое из этих обстоятельств, нужно представить в органы опеки справку из МВД или решение суда», - рассказали специалисты.
При этом, если ребенок старше 10-летнего возраста, его согласие на смену фамилии тоже нужно. Оформляется оно в присутствии представителей органов опеки и попечительства.
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