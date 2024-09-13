Как не потерять деньги из-за поддельного QR-кода?

13.09.2024 | 16:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как мошенники могут украсть деньги с помощью QR-кодов и как от этого защититься?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.рф» вместе со специалистами Роскачества рассказали, как мошенники обманывают россиян с помощью QR-кодов и что делать, чтобы не попасться на их уловки.

Злоумышленники могут подделывать коды, чтобы получить доступ к личным данным жертв.

«В некоторых банках доступен сервис снятия наличных по QR-коду: клиент в приложении создает код на нужную сумму и сканирует через банкомат. Мошенники звонят жертвам, представляются банковскими сотрудниками и сообщают о «подозрительном запросе»: будто кто-то пытается снять средства со счета. Затем убеждают собеседника, что нужно отменить операцию - прислать скриншот QR-кода с нужной суммой. Если жертва отправляет код, с ее карты снимают деньги», - предупредили специалисты.

Нередко аферисты используют схему с поддельным сайтом госуслуг. Они размещают в интернете ложные объявления о выплатах и прикрепляют ссылку, которая ведет на фишинговую страницу. Там пользователь сканирует QR-код, а затем оказывается в чат-боте, где его убеждают предоставить личные данные.

Также существует замена QR-кодов.

«Мошенники начали наклеивать поддельные бумажные QR-коды поверх настоящих - сначала на товары и счета в кафе, а с недавних пор и на арендные самокаты.

Когда пользователи хотят активировать самокат, они считывают такой код. Открывается поддельный сайт, очень похожий на официальный сервис проката, где нужно оплатить аренду», - рассказали эксперты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно предельно внимательно следить за тем, куда вы отправляете деньги. В магазинах перед оплатой стоит уточнить у кассиров, рабочий ли код.

При переходе по ссылке в адресной строке должен быть значок замка, говорящий о безопасном соединении.

«Используйте только разовые QR-коды для оплаты конкретной покупки. Считывая их, можно проверить сумму платежа, реквизиты получателя и детали заказа», - отметили специалисты.

Также не следует скачивать таким способом приложения на телефон: в них может оказаться вирус.