Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Ликбез

Как не потерять деньги из-за поддельного QR-кода?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Как мошенники могут украсть деньги с помощью QR-кодов и как от этого защититься?

Ответ специалиста

Эксперты портала «Объясняем.рф» вместе со специалистами Роскачества рассказали, как мошенники обманывают россиян с помощью QR-кодов и что делать, чтобы не попасться на их уловки.

Злоумышленники могут подделывать коды, чтобы получить доступ к личным данным жертв.

«В некоторых банках доступен сервис снятия наличных по QR-коду: клиент в приложении создает код на нужную сумму и сканирует через банкомат. Мошенники звонят жертвам, представляются банковскими сотрудниками и сообщают о «подозрительном запросе»: будто кто-то пытается снять средства со счета. Затем убеждают собеседника, что нужно отменить операцию - прислать скриншот QR-кода с нужной суммой. Если жертва отправляет код, с ее карты снимают деньги», - предупредили специалисты.

Нередко аферисты используют схему с поддельным сайтом госуслуг. Они размещают в интернете ложные объявления о выплатах и прикрепляют ссылку, которая ведет на фишинговую страницу. Там пользователь сканирует QR-код, а затем оказывается в чат-боте, где его убеждают предоставить личные данные.

Также существует замена QR-кодов.

«Мошенники начали наклеивать поддельные бумажные QR-коды поверх настоящих - сначала на товары и счета в кафе, а с недавних пор и на арендные самокаты.

Когда пользователи хотят активировать самокат, они считывают такой код. Открывается поддельный сайт, очень похожий на официальный сервис проката, где нужно оплатить аренду», - рассказали эксперты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно предельно внимательно следить за тем, куда вы отправляете деньги. В магазинах перед оплатой стоит уточнить у кассиров, рабочий ли код.

При переходе по ссылке в адресной строке должен быть значок замка, говорящий о безопасном соединении.

«Используйте только разовые QR-коды для оплаты конкретной покупки. Считывая их, можно проверить сумму платежа, реквизиты получателя и детали заказа», - отметили специалисты.

Также не следует скачивать таким способом приложения на телефон: в них может оказаться вирус.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте