Как зарегистрировать автоприцеп?

11.07.2024 | 15:01

Вопрос от интернет-пользователя

Что нужно, чтобы зарегистрировать прицеп для автомобиля?

Ответ специалиста

Чтобы зарегистрировать прицеп, потребуются документ о праве собственности и паспорт транспортного средства (или выписка из электронного ПТС). Необходимо подать заявление - сделать это можно через портал госуслуг, рассказали его специалисты.

«Если прицеп ранее был зарегистрирован, укажите госномер и номер свидетельства о регистрации (СТС) - данные из реестра будут автоматически отображены в заявлении. Если новый - на шаге «Что хотите зарегистрировать» выберите «Прицеп» и заполните данные», - отметили эксперты.

Далее нужно выбрать отделение Госавтоинспекции, дату и время визита и оплатить госпошлину. Выдача номерного знака обойдется в 1 500 рублей, СТС - 500, внесение изменений в ПТС - 350, выдача нового ПТС, если в старом нет места для записи, - 800 рублей, сообщили специалисты.

Все документы, в том числе паспорт и чек об оплате пошлины, нужно взять с собой в отделение.

Также потребуется пройти осмотр прицепа. Это можно сделать до личной подачи документов, приехав заранее и обратившись к инспектору. Сотрудник сверит VIN, марку, цвет прицепа с данными.

Затем владельцу выдадут номера и СТС.